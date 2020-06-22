Борьба национальных эгоизмов – кто получит вакцину, тот получит власть

22.06.2020, 10:18, Новости дня

Вместо того чтобы сплотиться перед лицом пандемии, многие государства вступили в конкурентную борьбу за вакцину от коронавируса, пишет немецкий телеканал N-TV. В ряде стран национальный эгоизм уже возобладал над идеалами международного сотрудничества. Тот, кто первым получит вакцину, будет обладать и властью, которая позволит ему влиять на мировую политику, и некоторые страны уже увидели в этом свой шанс.



Reuters

«У кого есть вакцина, у того есть власть», — отмечает немецкий телеканал N-TV. В ходе пандемии коронавируса структура власти в мире меняется: кризис снова поставил «национальный эгоизм некоторых стран превыше идеала мультилатерализма», и это может иметь тяжёлые последствия для всех, потому что поиск вакцины провоцирует новые конфликты.

В исследовательских лабораториях по всему миру надеются на возвращение к нормальной жизни. В общей сложности тестируется 141 вариант вакцины против коронавируса. 13 из них уже проходят стадию клинических испытаний. Пять вариантов разработаны в Китае, три в США. В поисках прививки от COVID-19 обе страны развили огромные скорости, и едва ли кто-то ещё может за ними поспеть. Разработка вакцины стала вопросом престижа и власти, сопоставимым с космической гонкой 1950-60-х годов, считают эксперты. С точки зрения политолога Йоханнеса Фарвика, это не проблема: «Конкуренция — это основа для инноваций. Однако надо следить за тем, чтобы не возникало межнациональной вражды».

Сейчас невозможно не заметить тенденций, указывающих на возвращение к «национальному эгоизму», отмечает немецкий телеканал. Попытка США обеспечить себе вакцину в обход других стран вызвала в мае волну возмущения. При этом США далеко не единственные, кто решил поучаствовать в научных проектах исключительно из личного интереса. Германия выделила €300 миллионов на то, чтобы удержать занимающуюся биотехнологиями компанию CureVac в стране. Причина этого шага заключалась в недоверии: в Берлине возникли опасения, что, если фирма перейдёт за рубеж, то в будущем разработанная ею вакцина может оказаться недоступна для Германии и Европы. Немецкое правительство также заключило союз с Италией, Францией и Нидерландами, чтобы гарантировать, что миллионы прививок новой вакцины сначала будут получены гражданами ЕС.

«Разумеется, правительства стараются, в первую очередь, защитить собственное население от болезни, — поясняет немецкий эксперт по мировому здравоохранению Майке Фосс. — Однако эти конкурентные соображения могут оттолкнуть государства друг от друга». Что касается отношений между США и Китаем, в них всё обстояло не лучшим образом и до пандемии, а коронавирус ещё больше обострил напряжённость между двумя державами, подчёркивает N-TV.

Сейчас речь идёт о новой холодной войне, причём даже на государственном уровне. После упрёков в шпионаже шансы на сотрудничество существенно снизились. Понимание того, что собственное благосостояние зависит от других, зародилось в некоторых странах не только с начала кризиса, вызванного коронавирусом, однако пандемия лишь усилила беспокойство по поводу последствий пандемии и усугубила политику «мы прежде всего» для разных стран. Такие популисты, как президенты США или Бразилии, не оставляют сомнений в том, что предпочли бы единолично победить вирус. При этом они обращают внимание на то, что инфекция пришла из-за рубежа, — и это в то время, когда необходимо укреплять международное сотрудничество, настаивает немецкий телеканал.

Никто не гарантирует, что страна, которая первой наладит массовое производство вакцины против коронавируса, поделится своей технологией с миром. Однако велика вероятность, что вакцина будет использоваться как средство политического давления, «потому что тот, кто получит её первым, сможет не только заработать с её помощью много денег. Он также сможет решать, кому её поставлять, а кому нет — и, таким образом, получит огромное влияние», считает эксперт Майке Фосс.

Мир сейчас переживает ситуацию, с какой до сих пор никогда не сталкивался: всем одновременно нужно что-то, чего пока не существует. Прежние пандемии показали, что более бедные страны оказываются в убытке, когда нет регулируемых на международном уровне правил распределения вакцины. Необходимо, чтобы наиболее пострадавшие страны снабжались вакциной в первую очередь, независимо от их покупательной способности.

Во времена кризиса европейским странам не хватает готовности взять на себя глобальную ответственность друг за друга, даже если это не обещает им стратегического преимущества, подчёркивает N-TV. Соединённые Штаты, которые когда-то играли роль ведущего государства, всё больше уходят в национальные интересы и предоставляют союзникам самим разбираться с их проблемами.

«Вопрос вакцины тоже покажет, какие страны и какая политическая система сейчас в состоянии предоставить в свободный доступ общественные блага, — считает Фарвик. — Раньше к ним относились, к примеру, свободные морские пути, международные торговые маршруты и глобальная безопасность. Об этом заботились, в первую очередь, США. Сегодня речь идёт об общественном здравоохранении. Тот, кто задаёт тон в этой сфере, будет определять международную политику и в других сферах». По версии эксперта, Китай уже увидел в этом шанс — и США его наверняка тоже увидят.

Европа в этой ситуации пытается провернуть сложный трюк: с одной стороны, она хочет обеспечить себе права на закупку первых партий вакцины, с другой — взывает к мировой солидарности. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вакцинация — это универсальное право человека. ЕС снабжает развивающиеся страны вакцинами против опасных для жизни заболеваний. Тем не менее, вакцина от COVID-19 должна достаться, в первую очередь, гражданам четырёх стран Евросоюза.

С точки зрения экспертов, велика вероятность, что эти страны продадут или пожертвуют остальным только те избытки вакцины, которые не понадобятся им самим — а это не то, что понимается под мировым благом. До тех пор, пока вопрос о том, кому принадлежит вакцина, остаётся более важным, чем осознание, что вакцинация по всему миру отвечает интересам всех стран, вакцина остаётся инструментом власти, подчёркивает N-TV. Вопрос в том, кому она попадёт в руки раньше, заключает немецкий телеканал.