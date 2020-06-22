ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

22.06.2020, 10:16, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

В Камчатском крае в райцентрах будут развернуты госпитали, в регион прибудет самолет с мобильным компьютерным томографом, который будет летать в райцентры, в Томской области начал работу респираторный госпиталь на 200 коек, развернутый на базе Томской районной больницы, в Карачаево-Черкесской Республике седьмой госпиталь на 150 коек открыт на базе Усть-Джегутинской центральной больницы, в Санкт-Петербурге часть коек госпиталя в «Ленэкспо» будут переоборудованы под больных средней тяжести.

В Москве перепрофилированные медицинские учреждения возвращаются в обычный режим работы. В Московской области идет закупка необходимого медицинского оборудования для диагностики. В Мурманской области областная станция скорой помощи получила восемь новых реанимобилей.

В Республике Дагестан идут консультации для детей и их родителей от военных медиков в труднодоступных селах.

В Москве компания «Рапид Био», резидент «Сколково», зарегистрировала экспресс-тест на COVID-19. Также в столице после возвращения «ковидных» стационаров в плановый режим работы медперсонал проходит тестирование на коронавирус, в будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно.

В Санкт-Петербурге разработана методика проведения медицинской реабилитации пациентов, перенесших внебольничную пневмонию, в том числе вызванную новой коронавирусной инфекцией, в амбулаторных условиях. В Московской области организовано тестирование на антитела к коронавирусу для всех желающих.

В Пермском крае ограничительные меры продлены до 23 июня, в Липецкой области – до 24 июня, в Тамбовской области и Республике Саха (Якутия) – до 26 июня, в Воронежской, Иркутской, Тюменской областях – до 28 июня.

В Оренбургской области до 5 июля продлено закрытие туробъектов, запрет бронирования мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах, в Республике Алтай – до 2 июля. В Калужской области официально отменена обязательная самоизоляция, исключение – люди 65+, в Курской области с 22 июня отменяется самоизоляция для граждан старше 65 лет.

В Астраханской области у граждан, въезжающих в область, теперь есть возможность выбрать: соблюдать режим изоляции сроком на 14 дней со дня прибытия или пройти лабораторное исследование; при подтверждении наличия иммунитета к COVID-19 самоизоляция не нужна, в Курганской области с 20 июня гражданам, прибывающим в регион, не нужно предъявлять справку об отсутствии COVID-19; исключение составят те, кто приедет из эпидемиологически неблагополучных субъектов России. В Мурманской области отменяется режим 14-дневной самоизоляции граждан и прохождение в течение трех дней тестирования по приезду в область, за исключением организованных групп вахтовиков.

В Калужской области организовано проведение проверок торговых точек региона на предмет соблюдения «масочного» режима, в Ленинградской области регулярные профилактические рейды по ярмаркам по соблюдению санитарно- эпидемиологических требований, в Забайкальском крае усилена дезинфекция подъездов в многоквартирных домах, в Кировской области губернатор Игорь Васильев проверил, как летние кафе выполняют правила санитарной безопасности при работе.

В Хабаровском крае до 1 июля продлевается запрет на работу развлекательных организаций, а также общественных бань, саун и иных объектов, в Омской области возобновлена деятельность фитнес-клубов и тренажерных залов, гостиниц и отелей, санаториев и детских лагерей, предприятий общественного питания отложено.