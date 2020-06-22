 

Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей» раскритиковал священников в защитных костюмах

22.06.2020, 10:09, Разное

Основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов подверг критике священников, работающих с верующими в защитных костюмах во избежание заражения коронавирусом. На своей странице в Instagram-аккаунте он опубликовал фотоснимок, запечатлевший священнослужителя, которому целуют руку в перчатке.
Дмитрий Соколов называет таких священников «недостаточно верующими», поскольку он не может себе представить, чтобы Иисус Христос исцелял прокаженных людей в «скафандре». При этом актер уверен, что молитва при сильной вере может помочь в излечении даже самых опасных болезней, а на фото он видит лишь «животный страх смерти».

Стоит отметить, что ранее Дмитрий Соколов выступил с поддержкой схиигумена Сергея (Романова). Священнослужитель разошелся во мнении по поводу опасности коронавируса с руководством Екатеринбургской епархии. Теперь все его высказывания будут рассматриваться мировым судьей в Верхней Пышме.
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