 

В РФ подтвердили 7,6 тыс. новых случаев коронавируса

22.06.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7600 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 592 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 7600 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 32,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1068, Подмосковье – 506, Ханты-Мансийском АО – 295.

Всего в стране выявлены 592 тыс. 280 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 344 тыс. 416 человек, из них 4705 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончался 8206 человек.

Накануне, 21 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7728. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 128.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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