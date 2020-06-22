 

Семья Тома Петти осудила использование песни музыканта на митинге Трампа

22.06.2020, 9:55, Новости дня

Семья покойного рок-музыканта Тома Петти направила избирательному штабу Трампа официальное требование о прекращении использования его песен, после того как песня Петти была воспроизведена на предвыборном митинге.

Речь идет об использовании песни «Я не отступлю» (I won’t back down) на митинге в Талсе, штат Оклахома, в субботу. Через несколько часов семья Петти опубликовала в социальных сетях заявление, в котором осудила использование песни.

«Трамп никоим образом не получал разрешения на использование этой песни для продвижения кампании, в которой забывают о слишком многих американцах и о здравом смысле», – говорится в заявлении.

Семья отметила, что Петти написал эту песню в 1989 году «для обездоленных людей, для обычного человека и для каждого».

«Мы хотим дать понять, что считаем – все свободны голосовать, как они хотят, думать, как они хотят, но семья Петти против такого использования», – говорится в заявлении.

В документе, подписанном дочерьми, бывшей женой и вдовой Петти, говорится, что они направили официальное требование о прекращении использовании песен музыканта в «кампании ненависти», как они ее назвали.

Это не первый случай, когда музыканты возражают против использования их произведений в политических кампаниях Трампа. Ранее об этом заявили Нил Янг, группа R.E.M. и Рианна.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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