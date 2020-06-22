В РФ сделали более 17 млн тестов на коронавирус

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22.06.2020, 9:53, Новости дня

Более 17,2 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заболевание находятся почти 311 тыс. человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В Российской Федерации проведено более 17,2 млн тестов на коронавирус», – сообщается на сайте ведомства. 

За последние сутки было сделано 291 тыс. исследований. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 311 тыс. 421 человек.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 7 тыс. 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах, суточный прирост новых случаев по стране замедлился до 1,34%. В Москве впервые с апреля зафиксировано менее тысячи случаев COVID-19.



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