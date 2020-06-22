Оппозиционеры возложили цветы к Вечному огню в Киеве

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22.06.2020, 9:53, Новости дня

Участники общественного движения «Патриоты – За жизнь» во главе с депутатом Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильей Кивой возложили цветы к Вечному огню в Киеве в День скорби и чествования памяти жертв войны.

«22 июня 1941 года миллионы украинцев пришли, чтобы, несмотря ни на что, защищать свою землю. И мы обязаны защитить свою страну, мы обязаны защитить свою историю, мы обязаны защитить свой украинский народ. Мы – «Патриоты – За жизнь» – будем защищать мир, порядок, закон, нашу героическую победоносную историю», – цитирует ТАСС Киву. 

По его словам, такой подход является «стержнем нынешней Украины, который сохранит целостность, государственность и даст возможность детям жить в стране, где не будут слышны разрывы бомб, не будет хаоса и аморальности».

Тем временем соучредитель движения Виктор Черный отметил, что сегодняшняя дата должна стать своеобразным призывом к нынешней украинской власти. 

«Мы напоминаем народу и особенно власти, что эта война была развязана фашистской Германией при поддержке мирового империализма. В этой войне советский народ, украинский народ как часть великого советского народа потерял миллионы жизней», – сообщил он. 

Также Черный подчеркнул, что на Украине сложилась ситуация, при которой одни воевали на стороне СССР, а другие – на стороне Германии.

В ОПЗЖ выразили сожаление, что возлагают цветы в основном представители оппозиции.

Аналогичные мероприятия проходят на всей территории Украины. Так, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Рады Юрий Бойко участвует в церемонии возложения к памятнику погибшим в войне в селе Гатное Киевской области. 

Напомним, 9 мая политики, представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и жители Киева в День Победы принесли цветы к памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны и приняли участие в праздничных флешмобах, несмотря карантин в связи с распространением коронавируса. 



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