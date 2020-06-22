На задержанного Центром “Э” издателя “Медиазоны” Верзилова составили протокол о мелком хулиганстве

22.06.2020, 9:50, Новости дня

На издателя российского издания “Медиазона” и участника активистской группы Pussy Riot Петра Верзилова, которого накануне, 21 июня, задержали сотрудники Центра “Э”, составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Статья предполагает наказание до 15 суток ареста. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы “Агора” Павел Чиков.

Верзилов рассказал членам московской ОНК, что его задержали из-за того, что он “шел по улице, ругался матом, какая-то драка произошла”. По его словам, на выходе из ОВД “Красносельский” на него со спины напал провокатор. Позднее Верзилов сообщил, что его оставляют на ночь в отделе полиции.

По “московскому делу” он находится в статусе свидетеля. “Хотя ему говорят, что он вроде организатор”, – рассказала член московской ОНК Марина Литвинович.

Адвокат Верзилова Леонид Соловьев позже сообщил, что суд будет проходить в Мещанском районном суде Москвы 22 июня во второй половине дня.

По словам защитника, в материалах дела о мелком хулиганстве есть объяснения провокатора, который говорит, что на него напал Верзилов, сбил с ног, приставал. В материалах также будут рапорты сотрудников, которые задерживали Верзилова. “О том, что они проезжали мимо, увидели, что Верзилов пристает к этому человеку, что они подрались, можно сделать вывод, что они находились где-то рядом. Этими объяснениями они попытаются составить доказательства вины”, – добавил Соловьев.

По словам адвоката, обыск у Верзилова провели без судебного решения. “Следователь при назначении обыска обосновал это тем, что “у нас срочная информация, нужно провести обыск без судебного решения, не терпит отлагательств”, – пояснил защитник.

Ранее в соцсетях сообщалось, что Петр Верзилов собирался на параде Победы в Москве повторить акцию Tank Man, когда неизвестный в одиночку сдерживал колонну танков во время волнений на площади Тяньаньмэнь.

В 7 утра 21 июня Верзилов написал коллегам из “Медиазоны”, что дверь в его квартиру пытаются взломать. После этого он перестал выходить на связь.

Утром корреспондент “Медиазоны” побывал в доме Верзилова и сообщил, что дверь в его квартиру действительно выломана и приставлена обратно в проем. Соседи подтвердили, что в районе 7 утра около 10 человек выламывали дверь.

Другой сосед Верзилова сообщил, что двое человек из тех, что взламывали дверь в квартиру, были в полицейской форме.

Позже стало известно, что полиция пришла в галерею “АРТ4”, где выставлялись современные российские акционисты, в том числе и арт-группа “Война”, в которую входил Верзилов. Как сообщили Настоящему Времени, полицейские принесли с собой в галерею кувалду, позже изнутри доносились громкие звуки, похожие на удары кувалдой по твердому предмету.

Петр Верзилов вечером 21 июня рассказал, что его задержали и допросили в качестве подозреваемого в применении силы к представителю власти. Он также сообщил, что уголовное дело возбуждено в рамках “московского дела”, массовых протестов из-за недопуска независимых кандидатов к участию в местных выборах летом 2019 года.