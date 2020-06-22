В Петербурге за агитацию против поправок к Конституции избили члена ТИК

22.06.2020, 9:50, Новости дня

В Санкт-Петербурге члена территориальной избирательной комиссии и участника движения “Чайный клуб” Евгения Смирнова избили за агитацию против поправок к Конституции. Об этом сам потерпевший рассказал “МБХ медиа”.

“Мы с другом, членом УИК, расклеивали листовки на информационных стендах, когда на нас напали трое человек. Они кричали: “Предатели родины!”, “Пид***!”, “Мы за Путина!” – рассказал он.

Смирнов дважды вызывал полицию, однако правоохранители предложили ему прийти в отделение самому уже после посещения травмпункта.

В больнице, куда активиста доставили из травмпункта, у Смирнова зафиксировали рассечение века, а также гематомы на щеке и ушиб головы, сообщает издание.

А в Барнауле в ночь на 22 июня на стене жилого дома на Павловском тракте, 128, неизвестные вывесили пугало с надписью “Поправки”, пишет Znak.com.

“Вот так дом украсили вандалы, по-другому их не назовешь. Снизу не сразу понятно, что это чучело”, – написала местная жительница.

Пользователи соцсети в целом поддержали создателей чучела. “Молодцы!”, “Поддерживаю этих вандалов”, “Они молодцы, а не вандалы”, “Это очень круто!” – пишут в комментариях подписчики сообщества “Инцидент Барнаул”.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, а также определить брак исключительно как союз мужчины и женщины. Если поправки будут приняты, то это теоретически позволит Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.