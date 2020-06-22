 

Путин заявил об обеспечении надежной обороноспособности России

22.06.2020, 9:48, Новости дня

Солдаты и офицеры Вооруженных сил РФ достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности и безопасности страны, сообщил президент Владимир Путин по случаю Дня памяти и скорби.

«Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он также заявил, что память о Великой Отечественной войне священна. «Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране», – сообщил глава государства.

Путин в понедельник утром прибыл в патриарший собор Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил России.

Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня.  

День памяти и скорби отмечается в РФ 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в РФ Годом памяти и славы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / ВОЗ: четверть миллиарда человек могут заразиться коронавирусом

12.04 / Британский парламент проведет первое за месяц заседание

11.05 / Как оспорить штраф и вернуть аннулированный пропуск

19.06 / Дело о получении томоса, в котором фигурирует Порошенко, открыли по заявлению Филарета – СМИ

02.06 / Экс-советник Обамы заявила, что за беспорядками в США стоит Россия

13.04 / В Украине тестирование на коронавирус провели 11 136 жителям

25.04 / Телескопу Hubble 30 лет. В NASA показали известные фото и подвели итоги

10.04 / Саакашвили захотел стать мэром Одессы от партии Зеленского

29.04 / Летящей к Земле астероид сочли потенциально опасным

14.05 / В медучреждениях Дагестана выявлен недостаток лекарств и тестов на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска