Путин заявил об обеспечении надежной обороноспособности России

22.06.2020, 9:48, Новости дня

Солдаты и офицеры Вооруженных сил РФ достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности и безопасности страны, сообщил президент Владимир Путин по случаю Дня памяти и скорби.

«Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он также заявил, что память о Великой Отечественной войне священна. «Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране», – сообщил глава государства.

Путин в понедельник утром прибыл в патриарший собор Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил России.

Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня.

День памяти и скорби отмечается в РФ 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в РФ Годом памяти и славы.