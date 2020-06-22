 

В Кундуре двое парней провалились в колодец, выжил только один

22.06.2020, 9:40, Новости дня

В Архаринском районе двое парней провалились в колодец. Выжил только один. ЧП произошло в Кундуре. Как сообщил глава села Виктор Смоляков, двое местных жителей 19 и 23 лет приехали накануне к своему знакомому. Подробности того, что было дальше, пока неизвестны. Об этом сообщает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Хозяин дома около 6 утра собрался на работу и вышел на улицу. В этот момент он услышал мычание. Ходил, искал по двору, а потом заметил в колодце, что кто-то барахтается и пытается пошевелиться. Второго, 19-летнего, вообще не было видно", — пояснил глава Кундурского сельсовета Виктор Смоляков.

Старшему из упавших чудом удалось выжить. Колодец был узким, при этом 8 метров глубиной, там почти нечем дышать, говорят спасатели. Пострадавший с диагнозом переохлаждение и кислородное голодание был госпитализирован. Для того, чтобы извлечь тело погибшего, прибывшим из Архары пожарным пришлось использовать дыхательный аппарат. Обстоятельства трагедии уточняются.

Текст:

ГТРК "Амур"



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