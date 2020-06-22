Умерла 30-летняя чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета

22.06.2020, 9:37, Разное

Чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла на 31-м году жизни. Причиной смерти сербской спортсменки стали осложнения при родах.

Момчилович-Величкович родила ребенка 20 дней назад. Последнюю неделю жизни она находилась в коме. Она получила титул чемпиона в 2014 году в командной стрельбе с десяти метров. Помимо этого в ее активе есть восемь золотых медалей за выступления на турнирах Европы.