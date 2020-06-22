 

У музея естественной истории в Нью-Йорке демонтируют статую Теодора Рузвельта

22.06.2020, 9:35, Новости дня

Власти Нью-Йорка решили демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Об этом 21 июня сообщило издание New York Times.

Решение, предложенное музеем и согласованное с властями города (которым принадлежит здание и имущество музея), было принято после многих лет споров с активистами на фоне протестов против расизма, возникших после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Для многих американцев статуя Рузвельта у западного входа в Центральный парк музея стала символом “болезненного наследия” колониальной экспансии и расовой дискриминации, пишет издание.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти поддерживают решение музея, потому что статуя Рузвельта “явно изображает чернокожих и коренных жителей Америки как порабощенных и расово неполноценных”.

Конную статую Рузвельта сопровождает индеец и чернокожий мужчина, они стоят по разные стороны от президента. Этот памятник установлен у входа в музей в 1940 году. 

Более 20 дней в США продолжаются манифестации, связанные с гибелью афроамериканца Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе. Один из правоохранителей почти 10 минут придавливал его шею коленом к земле. Согласно экспертизе, Флойд умер от удушения.

Демонстранты валят памятники историческим деятелям, которые, на их взгляд, были замешаны в рабовладении и расовой дискриминации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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