Писательница из США призвала пересмотреть ценность монументов Гражданской войны

22.06.2020, 9:30, Новости дня

Писательница Лора Броуди выразила мнение, что американцам стоит подвергнуть переоценке монументы, посвященные гражданской войне. По ее словам, статуи обеих сторон конфликта часто содержат не только элементы расизма, но и «токсичной маскулинности».

Писательница считает, что на фоне переоценки исторических монументов в США и по всему миру «пора обратить внимание» на Мемориал эмансипации в Бостоне. По ее мнению, это расистская статуя, и это «бросается в глаза». Но менее очевидным является место, которое она занимает «в культуре токсичной маскулинности», пишет Броуди, передает RT со ссылкой на The Washington Post.

Мемориал эмансипации был воздвигнут в 1876 году на средства, пожертвованные бывшими рабами. При этом при проектировании статуи с ее темнокожими спонсорами не консультировались, утверждает автор статьи. Статуя изображает президента Авраама Линкольна, возвышающегося над стоящим на коленях у его ног чернокожим мужчиной без рубашки. Правая рука президента опирается на Прокламацию об освобождении, а левая нависает над головой бывшего раба, скинувшего оковы.

«В эпоху, когда статуи генералу Конфедерации Роберту Ли ставили на еще более высокие постаменты, подчинение чернокожего человека служило напоминанием: хотя Линкольн освобождает рабов, ни он, ни общество, которым он руководил, не поддерживают расовое равенство», – рассуждает Броуди.

Видный политический деятель эпохи Фредерик Дуглас, выступавший на церемонии открытия статуи, выразил разочарование, что образ раба получился недостаточно «мужественным», пишет Броуди. По словам, связь между памятниками конфедератам и расизмом хорошо задокументирована. Так, в 1913 году в Северной Каролине во время открытия памятника солдату Конфедерации «Тихому Сэму», которую демонстрировали во время протестов два года назад, промышленник Джулиан Карр выступил со скандальной речью. В ней он назвал ветеранов-южан защитниками англосаксонской расы и хвастал тем, что в 1865-ом неподалеку избил кнутом «черномазую бабёнку», которая якобы оскорбила белую леди.

«Это свирепое выражение маскулинности иллюстрирует, как своей галантностью по отношению к белым женщинам южане часто прикрывали жестокость по отношению к чернокожим женщинам. Неважно, принимала ли она форму порки или изнасилования», – считает Броуди.

По ее мнению, американское общество вполне созрело для того, чтобы отказаться от Мемориала эмансипации с униженной фигурой раба. На опустевшие же пьедесталы можно поставить статуи знаменитых женщин, которые внесли свой вклад в победу Севера.

Погромы и протесты, начавшиеся в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили и другие страны. Кроме того, на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.

Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре. А власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.