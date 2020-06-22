 

В Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар

22.06.2020, 9:24, Новости дня

В Чернобыльской области на Украине произошел лесной пожар на территории 3 гектаров, сообщила пресс-служба госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Двадцать первого июня в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки. В 20.40 (совпадает с мск) пожар локализован на площади 3 га. По состоянию на 7.00 22 июня наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины», – сообщается на сайте Госслужбы. 

Отмечается, что у тушению пожара привлечены 11 человек и три единицы техники. 

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар. К 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, позже огонь был потушен, но 16 апреля пожар возобновился из-за сильного ветра.

По данным офиса президента Украины, пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уничтожили более 11 тыс. гектаров леса.



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