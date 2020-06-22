В Японии ученые создали новый быстрый тест на коронавирус

22.06.2020, 9:17, Разное

Ученые из Японии разработали новый быстрый тест, позволяющий определить наличие в организме человека коронавируса. Его использование оказалось простым и доступным, поэтому для проведения теста нет необходимости в обращении к медицинским специалистам.

Массовым производством теста заинтересовалась фармацевтическая компания Shionogi. Она заключила лицензионное соглашение с авторами, являющимися сотрудниками Университетов Нихона и Гумма, а также Токийского медицинского университета.

По словам разработчиков, после проведения тестирования результат выдается в течение получаса. Для этого не требуется сложное оборудование или присутствие врачей. Представители Shionogi отметили, что данные тесты планируют использовать для проверки иностранцев, посещающих территорию Японии.