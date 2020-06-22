Предсказано влияние климатических изменений на большой спорт

22.06.2020, 9:16, Новости дня

Климатические изменения могут нести угрозу для большого спорта и спортивных мероприятий по всему миру, информирует CNN со ссылкой на исследование организации Rapid Transition Alliance.

В частности, в связи с повышением уровня моря из-за изменения климата будут затоплены стадионов и спортивные площадки, также под угрозой затопления окажутся поля для гольфа. Вместе с тем жара и тепловые удары несут опасность для здоровья игроков и болельщиков, передает ИноТВ.

Согласно исследованию, почти четверть футбольных стадионов английской лиги могут к 2050 году оказаться затопленными. Кроме того, повышение уровня моря представляет угрозу для трети полей для гольфа, используемых в рамках турнира British Open.

Кроме того, по прогнозам, из-за повышения температуры станет труднее проводить зимние Олимпийские игры и другие соревнования.

Отмечается, что экстремальные погодные явления уже влияют на крупные спортивные соревнования во всем мире. Так, тайфун «Хагибис», который в 2019 году устроил хаос в Японии, помешал проведению Кубка мира по регби. А в 2020 году в Австралии дым от лесных пожаров внес свои коррективы в проведение Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Между тем, по мнению авторов исследования, спортивная индустрия не справляется даже с выбросами углекислого газа от своей деятельности.

Более того, исследователи считают, что спортивная индустрия отреагировала на эту проблему «крайне неадекватным» образом. По их словам, только «крошечная часть» мировых лиг, федераций, турниров, клубов и спортивных организаций достигла целей по выбросам углекислого газа, озвучила свои обязательства по охране окружающей среды или подписала рамочную программу действий ООН в области спорта и климата.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что влияние глобального изменения климата на температуру планеты стало превышать влияние природных факторов.

Напомним, ученый предположил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений. Кроме того, по данным Всемирной метеорологической организации был спрогнозирован рекордный рост среднегодовой температуры на Земле.