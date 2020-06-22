Блогер уличил соратницу Навального в создании фейков

22.06.2020, 9:08, Новости дня

Блогер Илиас Меркури уличил соратницу Алексея Навального Анастасию Васильеву в создании фейков о распространении коронавируса вместо реальной помощи врачам.

«Вчера врачи отмечали профессиональный праздник – День медицинского работника. На фоне пандемии коронавируса сотни тысяч профессионалов сражаются за жизни людей. Каждый раз, когда медик входит в красную зону, он рискует собой! А вот другие люди, которые тоже называют себя врачами, занимаются фейкометством и ловят хайп», – сообщил Меркури в в видео на своем канале YouTube.

Он уточнил, что имеет в виду соратницу блогера Алексея Навального Анастасию Васильеву, которая, впрочем, уже забросила врачебную практику.

«Васильева, например, подставила журналистку Юлию Латынину. Она переслала ей письмо, которое якобы было написано врачом из Нижнекамска. И Латынина зачитала его в своей программе для «Эха Москвы». Оказалось, что это письмо – вранье. Его отправил Васильевой какой-то пользователь Twitter», – рассказал блогер.

Меркури отметил, что в связи с этим Латынину вызвали в Следственный комитет из-за распространения ложной информации. «И Латынина извинилась перед властями Татарстана. Васильева — нет», – добавил он.

Блогер также напомнил, что Васильева в начале апреля «каталась в Новгородскую область, … чтобы вроде как передать СИЗ врачам». «В итоге отдала коробки своим друзьям, подралась с полицейскими и получила штраф за езду без документов. В больницы эти предметы неизвестного происхождения так и не дошли. … (Также) Васильева гордо отчитывалась, что отвезла средства защиты в больницу в Солнечногорске. Вот только это не больница, а психоневрологический интернат, куда ее не приглашали. И необходимые СИЗ у них имеются, а заведение на карантине», – отметил он.

Меркури подчеркнул, что отделение псевдоорганизации Васильевой в Новгородской области «возглавляет печник». «Вообще, настоящих медиков в окружении фэбэкашницы буквально единицы. … Реальные врачи предлагали Васильевой делать что-то действительно полезное. Могла бы медсестрой пойти в ковидное отделение! Но фэбэкашница предпочитает вместо реальной помощи врачам постить фейки за донаты», – заключил он.

Ранее Васильева, забросившая врачебную практику, не смогла определиться, является ли знаменитый кардиохирург Лео Бокерия хорошим или плохим врачом.

Напомним, созданная при поддержке блогера Навального организация, возглавляемая Васильевой, уже стала фигурантом нескольких скандалов и неоднократно критиковалась представителями медицинского сообщества.