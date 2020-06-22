 

Федор Добронравов объявил о переносе съемок «Сватов» на следующий год

22.06.2020, 8:53, Разное

Федор Добронравов прокомментировал слухи о съемках новых серий «Сватов». Популярный сериал пришлось перенести из-за того, что режиссер и актерский состав не успел подготовиться к продолжению картины.
Как пишет сайт «Телепрограмма», новые серии не стоит ожидать в 2020 году, они выйдут не ранее следующего. Виной тому стали как проблемы в процессе съемок, так и пандемия коронавируса. Сам народный артист Российской Федерации заявил, что лично общался с режиссером сериала, позвонив в Киев. Однако вследствие нестыковок, вызванных мерами карантина из-за Covid-19, к продолжению не успели подготовиться.

Съемки «Сватов» должны были происходить в Белоруссии, что в условиях закрытых границ стало невозможно осуществить. Седьмой сезон составит 12 серий, часть материала было отснято зимой. Согласно заявлениям артистов сериала, озвученным ранее, в продолжении ленты снимутся все полюбившиеся зрителям актеры. Первые эпизоды ленты вышли на экраны десять лет назад, мгновенно став хитом телеэфиров как в России, так и в Украине. Однако последние пять лет из-за обострения в отношениях двух стран «Сваты» не снимались.

Сейчас Федор Добронравов сосредоточен на театральной работе, не так давно он заявил об уходе из Театра сатиры, в котором он трудился на протяжение шестнадцати лет. Причиной тому стала усталость артиста, при этом его вместе с художественным руководителем Александром Ширвиндтом можно будет увидеть в спектакле «Где мы?».



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