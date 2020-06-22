Трамп заявил, что отложил санкции в связи с Синьцзяном из-за торговых переговоров

22.06.2020, 8:51, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп отложил введение жестких санкций против китайских чиновников, которых обвиняют в репрессиях в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в Китае, из-за опасений, что они могут помешать торговым переговорам с Пекином.

Об этом он сам заявил в интервью, опубликованном в воскресенье.

«Мы были в разгаре переговоров о крупной торговой сделке. И я заключил большую сделку, закупки с потенциальным объемом в 250 миллиардов долларов», – заявил Трамп в интервью информационному сайту Axios, взятому в пятницу. Президента спрашивали, почему он не ввел в действие санкции против чиновников Компартии Китая, связанных с репрессиями в Синьцзяне, объявленные министерством финансов.

По оценкам ООН, в лагерях в этом районе содержится более миллиона мусульман. Госдепартамент обвинил Китай в пытках и жестоком обращении с мусульманами.

Китай отрицает жестокое обращение с ними и утверждает, что лагеря помогают в борьбе с экстремизмом, и что там занимаются профессиональной подготовкой.

Представители США ранее заявили Reuters, что с конца прошлого года они обдумывают введение санкций против китайских чиновников в связи с Синьцзяном, но не решаются на них по соображениям торгового и дипломатического характера.

В соответствии с первой фазой торгового соглашения, заключенного в 2019 году, которая вступила в силу в феврале, Китай согласился на дополнительные закупки американских товаров и услуг стоимостью не менее 200 миллиардов долларов.

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей новой книге утверждает, что когда Трамп в 2019 году встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, он хотел, чтобы тот помог ему в переизбрании, пойдя на дополнительные закупки сельхозпродукции. Кроме того, пишет Болтон, Трамп поддержал Си Цзиньпина в продолжении строительства лагерей в Синьцзяне.

Трамп отверг выдвинутые против него обвинения. В прошлом году США ввели ограничения на импорт продукции некоторых китайских компаний и запретили выдавать визы неназванным китайским чиновникам, связанным с Синьцзяном.

В среду Трамп подписал закон, призывающий к введению санкций в связи с ситуацией в Синьцзяне, что создало угрозу принятия ответных мер со стороны Китая. При этом президент настаивает, что он может применять эти меры по своему усмотрению.

Кроме того, в интервью Трамп сказал, что готов рассмотреть возможность встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и переосмыслить свое решение о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным лидером страны.

«Я бы, наверное, подумал об этом… Мадуро хотел бы встретиться. Я никогда не возражаю против встреч», – заявил Трамп в интервью Axios в пятницу.

Подобная встреча пошла бы вразрез с его кампанией «максимального давления», направленной против президента-социалиста.

«Но пока я им отказал», – добавил он.