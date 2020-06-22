Нефть подешевела на сохраняющихся опасениях за спрос

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22.06.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цена на нефть в ходе торгов в понедельник утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,26% – до 42,09 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI плдешевели на 0,48% – до 39,66 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники рынка опасаются, что продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом может сдержать восстановление спроса на топливо.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке. Резкий рост случаев заражения в Китае, Австралии заставил правительства установить новый ряд карантинных ограничений с целью остановить распространение.



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