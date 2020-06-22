 

Трамп осудил планы демонтировать памятник Рузвельту в Нью-Йорке

22.06.2020, 8:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп счел глупостью планы демонтировать памятник 26-му главе Белого дома Теодору Рузвельту в Нью-Йорке.

«Глупо, не делайте этого!» – призвал Трамп в Twitter.

Ранее власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.

При этом представители музея подчеркнули, что демонтаж связан не с личностью 26-го президента Соединенных Штатов, а с «иерархической композицией» самого памятника. В центре монумента находится сидящий на коне Рузвельт, с двух сторон от которого пешком идут индеец и африканец.

Погромы и протесты, начавшиеся в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили и другие страны. Кроме того, на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.

Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре. 



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