Состоятельные россияне за 20 лет стали богаче в 16 раз

22.06.2020, 8:48, Новости дня

За последние 20 лет состоятельные россияне стали богаче в 16 раз, а объем личных финансов рос быстрее, чем во всем мире, свидетельствует исследование The Boston Consulting Group (BCG).

Исследование BCG велось в перспективе «20-20»: затрагивались периоды с 1999 по 2020 год и период до 2040 года, передает РИА «Новости».

«В РФ за последние 20 лет (1999-2019 годы) объем личных финансовых состояний увеличился в 16 раз, с 0,1 до 1,6 трлн долларов, показав максимальный рост в период с 1999 до 2014 года, в среднем 14% в год. По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999-2019 годы РФ опережает и мир, и Восточную Европу: 13,5% против 5% и 10% соответственно», – говориться в исследование.

При этом в период с 2014 года темпы роста оказались на уровне 10,4%, что близко к среднемировым значениям. В следующие пять лет эксперты ожидают падения темпов до уровня 6,5% или 4%. Повлияет на это в том числе и пандемия коронавируса.

Залогом такого показателя в последние два десятилетия является устойчивость частных состояний к внешним потрясениям. Так, повлиять на них не смогли даже несколько мировых кризисов.

В развитых странах на людей с состоянием более 100 млн долларов приходится 12% богатств, в Восточной Европе – 29%, в РФ – 40%. Еще 39% в РФ приходится на людей, состояния которых оцениваются в менее 250 тыс. долларов.

BCG предполагает, что в дальнейшем рост частных состояний будет замедляться. В случае быстрого восстановления после пандемии, темпы роста могут составить 6,1%, при медленном восстановлении – 4,8%, а при серьезном ущербе – 3,8%.

«Порядка 80% от всего объема частных состояний россиян доступно для инвестирования, львиную долю которого занимают вклады и валютные сбережения (около 60%). В среднем по миру инвестируют 60% от всего объема, в том числе 27-29% составляют вклады и валюта, 35% – акции и 30% – страхование жизни и пенсии», – объясняют эксперты.

Отмечается, что доступные для инвестирования состояния включают биржевые акции, облигации, инвестиционные фонды, валюту и депозиты, а также прочие, более мелкие классы активов. Недоступные для инвестирования состояния – страхование жизни и пенсии, внебиржевые акции и прочие акции.

«Сегодня больше богатств сосредоточено в большем количестве рук, а разрыв благосостояния, отделявший зрелые рынки от развивающихся в начале века, резко сократился. В глобальных масштабах объем личных финансовых состояний почти утроился за последние 20 лет, увеличившись за период с 1999 по 2019 годы с 80 до 226 трлн долларов», – заключили в BCG.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в РФ задумались о налогах для богатых.