 

Во Владивостоке ликвидируют последствия ночного удара стихии

22.06.2020, 8:42, Новости дня

Последствия непогоды ликвидируют во Владивостоке. В результате ночного удара стихии в городе оказались повалены десятки деревьев. Порывистый ветер сломал много зелёных насаждений. Они рухнули на дороги, тротуары, а также автомобили, сообщают "Вести:Приморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как рассказали в Примгидромете, порывы ветра достигали 24 метров в секунду. На большей части территории региона выпало 18 – 38 миллиметров осадков, местами от 41 до 75 миллиметров. Всего, по информации пресс-службы мэрии, было зафиксировано 28 поваленных деревьев. Специалисты уже приступили к их уборке.

 

Текст:

ГТРК "Владивосток"



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