 

ФСБ проводит обыски в управлении лесами Алтайского края

22.06.2020, 8:42, Новости дня

В управлении лесами Алтайского края проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом сообщили в Управлении ФСБ по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Других подробностей в ФСБ не сообщили.

Информацию об обысках подтвердили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Однако данных о задержании начальника управления лесами Владимира Черных пока нет. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Минприроды. 

"Что касается Черных, начальника управления лесами, у нас нет официальной информации о задержании. Следственно-оперативные действия идут", — сказали в пресс-центре.



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