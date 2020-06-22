 

В Украине минимальное за шесть дней число новых случаев коронавируса. За сутки умерло 10 человек

22.06.2020, 8:39, Новости дня

За последние сутки коронавирус в Украине выявили еще у 681 человека, сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины утром 22 июня. 

Это минимально число новых случаев за шесть дней. С 16 июня их ежедневно фиксировало более 700. Максимальный суточный прирост был зарегистрирован 18 июня – 921.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования в Украине возросло до 37 241.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1012 человек, в том числе 10 – за последние сутки. Выздоровело 16 642 больных (+133 за сутки).

Новость дополняется. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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