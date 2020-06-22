 

Пушков указал на странность новой вспышки коронавируса в КНР

22.06.2020, 8:30, Разное

На территории Китая в последнее время выявляются новые случаи инфицирования Covid-19. Российский сенатор Алексей Пушков указал на странности новых вспышек коронавируса в КНР.
Член Совфеда РФ дал комментарии относительно повторного заражения на территории Поднебесной, пишет сайт «Инфореактор». Заметку об этом Пушков опубликовал на странице своего профиля в социальной сети Twitter. Подозрения у политика вызвал тот факт, что новые случаи были зарегистрированы в столице страны. Более того, местом вспышек снова стал продуктовый рынок, на этот раз в Пекине.

При этом никаких прямых доказательства причастности к перенесению болезни летучих мышей или панголинов нет. Как нет и каких-либо других объяснений происхождения заболевания. По мнению Алексея Пушкова, скорее всего, инфекцию завезли в столицу Китая, причем новый путь передачи тяжелого недуга пролегает из стран Европы. Далее специалистам предстоит выяснить, каким образом вирус оказался на разделочных досках в палатках по продаже лососевых.

Только за минувшие сутки на территории столицы Китайской Народной Республики выявили 27 инфицированных, также обнаружены семь человек с бессимптомным протеканием заболевания. Новым очагом вспышки коронавируса стал район Фэнтай, в котором расположен один из самых крупных в Пекине рынков по торговле продуктами питания, информирует НьюИнформ.



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