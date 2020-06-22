Иммунолог назвал сроки возникновения второй волны COVID-19 в России

22.06.2020, 8:23, Разное

Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что вторая волна коронавируса в России наступит осенью, но уже зимой ситуация будет урегулирована. А коронавирусные ограничения можно будет снять в феврале 2021 года.

Иммунолог Виталий Зверев в свою очередь, уверен, что вторая волна не будет такой сильной, чтобы вводить серьезные ограничения. Он согласен, что скорее всего COVID-19 нанесет еще один удар осенью, но большинство людей переболеют бессимптомно, а последствия заболевания будут легче.

Зверев отметил, что зимой подобные КОВИДу вирусы распространяются медленнее, чем осенью. Иммунолог добавил, что вводить ограничительные меры при этом не стоит. Лучшим решением будет хорошо подготовиться к всплеску заболеваемости.

Напомним, что ранее о второй волне коронавируса высказался и президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она может возникнуть осенью 2020 года или в 2021 году. В рамках подготовки к такому исходу событий он призвал создать резерв коечного фонда в стране.

Коронавирусом в России, по последним данным, заразились почти 585 тысяч человек. 340 тысяч человек выздоровели, 8146 – скончались. Лидером по числу заболеваний в мире по-прежнему остаются США, где инфекцию подхватили 2,3 миллиона человек, 122 тысячи из них скончались. На втором месте находится Бразилия с чуть более чем миллионом зараженных и 50 тысячами скончавшихся.