Ученые рассказали о взаимосвязи недостатка воды в организме и недосыпания

22.06.2020, 8:17, Разное

Ученым удалось обнаружить ранее неизвестную причину недосыпания. По словам экспертов, недостаток воды в организме провоцирует состояние, когда организму не хватает сна, поскольку он продолжает ощущать чувство разбитости.

Медики часто рекомендует перед сном выпивать стакан воды, однако ранее это никогда не связывали с тем, что из-за недостатка жидкости может ухудшиться качество сна. Исследователи установили, что недосыпание, в рамках которого человек может потерять два часа сна, происходит из-за малого количества воды в организме.

Как отмечает новостной портал «Слово и Дело», был проведен эксперимент, в котором приняли участие две группы. Ученые изучили анализы мочи респондентов, результаты показали, что обезвоженный организм занимается вырабатыванием вазопрессина — антидиуретического гормона. Его основным свойством является удержание жидкости, но побочным эффектом становится более раннее пробуждение.