Россиянам напомнили о нерабочей среде

22.06.2020, 8:16, Новости дня

Роструд напомнил россиянам о четырехдневной рабочей неделе – среда, 24 июня, когда состоится парад Победы, будет нерабочий день с сохранением зарплаты.

В ведомстве напомнили, что в этом случае 23 июня не считается предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня не сокращается на час, передает РИА «Новости».

Ранее синоптики сообщил, что облачное с прояснениями небо и небольшой дождь ожидается в столице в день парада Победы, 24 июня.

В конце мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день проведения легендарного исторического парада победителей в 1945 году. На парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.