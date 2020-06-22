Адвокат раскрыл причину пьяного вождения Ефремова

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22.06.2020, 8:08, Новости дня

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, почему в день смертельного ДТП актер сел пьяным за руль.

По словам защитника, в день ДТП с участием Ефремова был православный праздник, поэтому актер употребил спиртное. Тогда же ему позвонил друг с Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Поскольку границы с Украиной пока закрыты, приятель артиста попросил его съездить в больницу и помочь по возможности.

«Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания», – сообщил Пашаев «Собеседнику».

Адвокат также отверг версию, согласно которой Ефремов выпил из-за признания дочери Анны Марии в нетрадиционной ориентации.

Кроме того, Пашаев опроверг слухи о том, что актер после устроенного им смертельного ДТП хотел наложить на себя руки.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым.



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