Соседка рассказала о подозреваемой в закатывании сына в бетон женщине

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22.06.2020, 8:08, Новости дня

Пенсионерка прокомментировала ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына. По ее словам, все соседи оказались в шоке, когда узнали, что мальчик не пропал, а, по версии следствия, был убит собственной матерью.

«Конечно, (все соседи) в шоке. Как это так? Собственного сына (убить) – разве так можно?» – рассказала женщина «Пятому каналу». 

При этом 92-летняя соседка не стала распространяться о характере подозреваемой и не смогла описать ее психологическое состояние.

«Когда лезла в депутаты, уж больно умной рекомендовала себя», – заключила пенсионерка.

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемой в убийстве собственного ребенка и сокрытии останков его тела в бетоне в Астраханской области является местный экс-депутат и общественница Галина Морозова. СК по Астраханской области сообщил о задержании женщины, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына гантелей. Тело ребенка нашли в бетоне под полом дома его старшего брата. Позже женщину арестовали. 

Сообщалось, что семья пыталась запутать следователей – утверждали, что ребенка якобы видели около дома, а также с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения для придания видимости тому, что он еще жив. 

Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемая – Галина Морозова – известный в регионе политический деятель. Женщина дважды баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области. Также Морозова предлагала свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.



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