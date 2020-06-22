Мнение: Ефремов только “выпил” – с такими адвокатами врагов не надо…

22.06.2020, 8:06, Разное



Проблему либералов мы все прекрасно знаем – их адвокаты работают строго на увеличение сроков. Перечислять лениво – уже 146 раз делал. Но вот, про господина Ефремова принесла лента новостей прекрасное. Оказывается, Миша выпил – потому что расстроился, а так он, цитата: "очень добросовестный человек". Впрочем, главное тут – выпил.

Итак, цитирую:

Михаил Ефремов сел пьяным за руль, чтобы выручить друга. Об этом в интервью «Собеседнику» рассказал его адвокат Эльман Пашаев.<…>По словам защитника, актер выпил в честь православного праздника, а в тот же день «ему с Украины позвонил друг, известный человек, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии». Артиста якобы попросили съездить в больницу и помочь по возможности, поскольку сам приятель не мог приехать из-за закрытых границ.

Я не знаю как донести до гражданина Эльмана – но "выпил" и "нажрался" – это как бы две большие разницы. И вот выжрать 0,5 литра водки, а это где-то рядом по анализам, что сделал товарищ Ефремов после ДТП – это не "выпить". Выпить – это рюмка. А, бл, бутылка – это репу нажрать. И еще кокосиком занюхать, а потом косяком затянутся.

Не надо делать из нас дебилов, гражданин Эльман, пожалуйста. Миша Ефремов в проекте "Гражданин Поэт" учил долго-долго нас жить. А после выходил бухим – хоть на сцену, хоть в момент беспорядков прошлым летом в Москве – учить ОМОН работать. Это он тоже "выпивал"? Плюс, он сам все признал на экспертизе.

Злорадства уже нет по поводу Ефремова, хотя "богема" за..бала, простите, все мы помним мишины "У меня денех до …!" – сразу после аварии. И жалеть его можно лишь с той точки зрения, что он действительно угробил свою жизнь, которая, с учетом его родственников и денег – была не самая, так скажем, плохая. Хотя опять же, не надо забывать, что может и не специально, но в силу своей преступной халатности, а садясь бухим за руль, иначе это не назвать – Ефремов забрал жизнь.

И вот это второе. Человека нет, мужа, сына, брата, отца. А нам тут рассказывают за порядочность Ефремова, который только "выпил".

Адвокату Пашаеву реально надо включать голову. Не знаю, какой он юрист, но психолог – явно сильно на троечку.

Понаберут по объявлению.