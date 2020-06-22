 

В Раде осудили акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью»

22.06.2020, 7:53, Новости дня

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин осудил акцию ЛГБТ-сообщества KyivPride в Киеве, в рамках которой сняли на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ.

«Нет слов. И это в канун 22 июня! Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намек на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство – это идиотизм», – написал он в Facebook.

В воскресенье участники киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride использовали монумент «Родина-мать» в Киеве для своей акции. Они запустили дрон с радужным флагом. Дрон поднялся к монументу и завис так, чтобы создать впечатление, будто флаг прикрепили к мечу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Фрэнсис Фукуяма: Украина находится на передовой глобальной борьбы за демократию

26.04 / В мире отмечается день памяти катастрофы в Чернобыле

21.05 / BMW отзывает в России 365 автомобилей

04.05 / В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

12.04 / Билл Гейтс – схожие с коронавирусом пандемии будут проходить каждые 20 лет

16.06 / Кандидат в президенты Беларуси Тихановская заявила, что ей угрожают и она может снять свою кандидатуру

28.05 / Украинское правительство запустило работу новой строительной инспекции вместо ГАСИ

17.04 / “Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен”. Лукашенко рассказал, почему в Беларуси не вводят карантин из-за коронавируса

06.06 / Новак оценил значение сделки ОПЕК+

27.04 / Эпидемия коронавируса в Украине замедлилась, дело Гандзюк передали в суд. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска