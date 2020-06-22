 

Болтон назвал связанную с Украиной «навязчивую идею» Трампа

22.06.2020, 7:48, Новости дня

Расследование на Украине по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена стало «навязчивой идеей» главы американского государства Дональда Трампа, сообщил его бывший советник Джон Болтон.

По словам Болтона, Трамп считал, что использование Украины для дискредитации Байдена «сильно способствовало бы переизбранию», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Экс-советник президента США заявил, что «это было продиктовано политическими соображениями», хотя в «ходе процедуры импичмента» Трамп смог убедить окружающих, что обеспокоен коррупцией на Украине.

«Однако на деле это меньше всего его беспокоило», – сказал Болтон.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичментаТрампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Джо и Хантера Байденов.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдалпрезидента.



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