ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
22.06.2020, 7:48, Новости дня
Сотрудники Федеральной службы безопасности в понедельник утром проводят следственно-оперативные действия в управлении лесами Алтайского края, сообщили в региональном управлении ведомства.
Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
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