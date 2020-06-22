ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

22.06.2020, 7:48, Новости дня

Сотрудники Федеральной службы безопасности в понедельник утром проводят следственно-оперативные действия в управлении лесами Алтайского края, сообщили в региональном управлении ведомства.

Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.