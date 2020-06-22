 

Из полевого госпиталя под Читой выписались еще 20 пациентов

22.06.2020, 7:40, Новости дня

Еще одна бригада врачей из Москвы приступила к работе в Забайкалье. Столичных специалистов перебросили в регион для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19. Они займутся организацией лечения на дому.

Тем временем еще 20 пациентов удалось вылечить специалистам полевой клиники под Читой, сообщает телеканал "Россия 24".

Многопрофильную больницу военные развернули в начале июня по поручению президента. Госпиталь рассчитан на 100 коек. Сейчас занята лишь пятая часть. В госпитале есть рентген и УЗИ-аппараты, анализаторы крови и запас медикаментов.



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