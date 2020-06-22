 

На Донбассе ранения получили двое украинских военных, боевики из противотанкового комплекса обстреляли Бердянское

22.06.2020, 7:35, Новости дня

За минувшие сутки боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, ранения получил один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики открывали огонь вблизи Крымского, Зализного, Шумов и Новотошковского. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – в районе Авдеевки, Старогнатовки.

“Российские оккупанты применив противотанковый ракетный комплекс “Корнет” калибра 152 мм, подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в населенном пункте Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории. К счастью, никто из местных жителей не пострадал”, – отметили в штабе.

С начала новых суток зафиксировано уже семь случаев нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования вели обстрелы в районе хутора Вольный, у Новотошковского, Орехово, Голубовского и Попасной. Один украинский защитник получил ранения.

Потери противника уточняются, добавили в штабе.

Зведення станом на 07:00 22 червня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведенняЗа минулу добу збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 21. juuni 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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