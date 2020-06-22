Три страшные истории от работников морга

22.06.2020, 7:17, Разное

Моя мама фельдшер, она работает в больнице на северо-западе Англии уже 30 лет, у нее отличная репутация. Она рассказывала немало историй о призраках, которые обитали в старом морге. Сейчас это помещение уже снесли, а на его месте построили жилой дом.

Самый странный случай произошел с мамой в 90-х, когда и морг был еще на месте и больница, которая стояла рядом с ним, еще работала. Помещение для машины Скорой помощи представляло собой бетонный гараж с маленькой лампочкой на потолке и оно находилось прямо напротив морга.

Однажды моя мама и ее коллега вышли из морга (закрыв за собой створки дверей и разговаривая, как обычно), но коллега вдруг остановилась и уставилась в гараж Скорой помощи. Там, в дальнем углу, за пределами света от лампочки, стояла темная фигура (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

Важная информация, это был поздний вечер, практически ночь. Так как фигура не двигалась, они подумали, что это просто какое-то оборудование, похожее фигурой на человека. Они дошли до Скорой и сели в машину. Мама вставила ключ в замок зажигания, но не завела машину, а сначала стала заполнять нужные документы.

Внезапно обе они увидели, как задние двери в их машину Скорой САМИ СОБОЙ захлопнулись. Сразу обе двери. Мама и ее коллега уставились на двери с вытаращенными глазами, а потом посмотрели перед собой и увидели как двери морга точно также сами собой распахнулись, после чего из помещения морга вышла темная фигура и пошла к машине Скорой.

По словам моей мамы, они оба были в ужасе, когда увидели, что фигура приближается к ним. Они не могли выскочить из машины, так как двери были крепко закрыты, единственный вариант был завести мотор и выехать из гаража. Что они и сделали.

Едва они выехали, фигура позади них растворилась в воздухе, а двери в морг все еще были широко распахнуты. Поэтому мама и ее коллега наотрез отказались возвращаться в гараж. Они приехали туда на Скорой лишь рано утром, когда совсем рассвело.

* * *

Я работаю в морге. Ниже несколько мистических историй, которые там со мной произошли. Просто краткие мини-рассказы.

Странные вещи случались там довольно часто, хотя и не так часто, как можно подумать. В мой первый день работы ключ от ящика с полки упал сам собой вниз и отлетел от меня на расстояние в 2 метра. Мой коллега видел это и пошутил. что тут такое случается регулярно. После этого целый месяц ничего подобного не происходило.

Когда я стал расспрашивать о подобных случаях у своих коллег, оказалось, что все они видели проявления полтергейста или чего-то подобного, но только в первый день работы.

Однажды мне надо было забрать из больницы плод (нерожденного ребенка). Как правило для таких случаев мы не используем специальные "детские" ящики, а кладем плод в гибкую сумку на ремне. И вот я забрал плод из больницы, положил его в сумку и повез в морг.

Когда я вышел из машины, я повесил сумку себе на пояс и пошел в помещение. И вдруг я ощутил животом тепло, оно шло из этой маленькой сумки. Это было очень сильное тепло и я хорошо его ощущал. Я не могу это объяснить.

Наша прачечная и комната отдыха находятся рядом и каждый день в комнате отдыха я слышал громкий стук, который считал идущим из прачечной. Наверное кто-то там громко хлопал дверцами шкафчика.

Однажды я пояснил коллегам про него и выяснилось, что я один слышу эти громкие звуки. А на следующий день я снова услышал их и пошел проверить, что там такое. Но там никого не было, а когда я проверил дверцы шкафчиков, оказалось, что сами по себе они хлопать точно не могут.

И последнее: я и мой начальник оба слышали странные детский крик, а еще непонятные голоса, которые называли одного сотрудника по имени.

* * *

Моя мама работала медсестрой в конце 60-х начале 70-х годов в Мексике. По ее словам, когда она или кто-то из ее коллег оставался дежурить в ночную смену, у них была необычная забава играть с доской Уиджа (спиритическая доска).

В ту ночь мама дежурила вместе со своей коллегой и они тоже играли с доской Уиджа. Потом коллега попросила маму сходить и принести немного льда для воды. Чтобы добраться до холодильника со льдом, надо было спуститься по лестнице на первый этаж, пройти по коридору и пройти мимо помещения морга.

Там стоял холодильник, где лежали куски льда. Я не знаю, для чего надо было так все устраивать, может быть в 1970-х так полагалось по правилам.

Итак, моя мама спустилась на первый этаж, прошла мимо морга и заметила, что двери морга открыты. Она заметила там каталку, на которой лежало тело, накрытое белой простыней.

Мама подумала, что надо проверить, что там такое, потому что она точно знала, что этой ночью никто из пациентов не умирал. Однако она решила, что надо сначала принести льда, а потом уже решать вопрос с моргом. Когда она набрала льда и пошла обратно, она увидела, что каталка с телом исчезла.

При этом она точно знала, что за то короткое время, что она доходила до холодильника и вернулась обратно, никто бы физически не мог увезти каталку из морга, в любом случае она бы это услышала или увидела.

Моя мама был напугана. Она заглянула в морг и поняла, что каталки реально там нет, а потом поднялась наверх. Она спросила у коллеги, кто из пациентов сегодня умер и та сказала, что никто.

На это мама рассказала, что видела в морге каталку с телом, но коллега снова заверила ее, что никто не умирал и потому тела в морге никакого быть не должно. После этого моя мама долго сожалела, что играла с доской Уиджа, потому что она была уверена, что это был призрак.