Таинственные древние гиганты из штата Нью-Йорк

22.06.2020, 7:17, Разное

Когда белые поселенцы пришли на землю, которая ныне является западной частью штата Нью-Йорк, они в изобилии встречали тут следы присутствия более древней цивилизации. Сообщалось о каменных стенах, дорогах, выложенных из камня, укреплениях, земляных насыпях.

При этом местные индейцы не знали, кто возвел эти сооружения, в их памяти совсем не осталось сведений о народах, которые жили тут до них, настолько это было давно.

Сейчас историки называют эту цивилизацию "Миссисипской культурой" (они же Строители Курганов – Mound-Builder). Чаще всего их сооружения встречаются в штатах Огайо, Иллинойс и Луизиане, но они доходили и до Нью-Йорка.

К той же культуре, к слову, приписывают и сооружение крупнейшего индейского города – Кахокия, от которого до наших дней сохранилась лишь группа курганов.

Множество подобных насыпей были уничтожены белыми переселенцами при распашке полей и уже в середине 19 века историки сокрушались, что от следов древних цивилизаций на западе Нью-Йорка почти ничего не осталось. При этом в результате разрушений курганов были совершены некоторые очень любопытные находки, о которых писали местные газеты.

Так некий Аполеон Чейни отмечал, что в холме долины Коневаго в округе Каттараугус было найдено восемь скелетов необычно высокого роста. Большинство из них при попытке извлечь просто раскрошились на мелкие кусочки, но удалось вытащить в сохранности бедренную кость. В длину эта кость была 28 дюймов (71 см).

В том же кургане были обнаружены изысканные артефакты из камня и эмали, красивые ювелирные изделия. То есть эти гиганты вероятно были из знатного и богатого рода.

Чейни также упоминал, что в округе Чаутоква, неподалеку от ручья Кассадага был обнаружен еще один гигантский скелет. Его рост был более 2 метров, а черепные кости были необычно толстыми.

В том же округе Кассадага внутри еще одного кургана были найдены еще несколько крупных скелетов и они были осмотрены местными врачами. Один из них в высоту был почти 9 футов (270 см).

В 1851 году в округе Каттараугус при удалении пней с поля было обнаружено множество человеческих костей. Некоторые из них были настолько крупными, что явно принадлежали людям ростом намного боле 2 метров.

Марвин Олдер из Франклинвилла был из тех, кто отлично рассмотрел эти кости. Череп был огромным, ребро таким длинным, что его можно было обернуть вокруг тела Олдера, а челюсть с большими коренными зубами намного превышала по размерам челюсть обычного человека. Рост этого гиганта был вероятно не менее 2,5 метров.

Историк Стаффорд Кливленд из округа Йейтс описал скелеты, которые были найдены в начале 1800-х годов у озера Кеука. Эти же скелеты изучал доктор Пенн Янг и выяснил, что многие из них имели рост выше 7 футов (210 см).

В книге "History of the Holland" сообщалось о древнем земляном форте площадью 3 акра в округе Орлеан, который находится в полутора милях к западу от Шелби. В этом форте при раскопках были найдены скелеты длиной в 7 и 8 футов (210 см и 240 см). Их черепа были крупными, широкими, но словно сплющенными сверху.

В той же книге упоминалось, что при раскопке погреба у городка Аурора некий фермер Чарльз Пирсон также обнаружил скелет необычного большого роста.

В истории округа Аллегани в 1979 году отмечено существование круговой насыпи между ручьем Филиппа и Генесси у деревни Бельмонт. Насыпь была высотой несколько футов и в диаметре 15 футов. Когда ее срыли для постройки железной дороги в 1849-1850-х годах, то нашли множество человеческих костей. Некоторые из них были необычно крупными.

Что за неведомые гиганты жили раньше на землях западного Нью-Йорка никто не знает. Местные индейцы рост имели совсем небольшой, ниже чем у белых переселенцев. Некоторое время ходила теория, что скелеты гигантов принадлежали древним скандинавам – якобы викинги приплыли в Америку много веков назад.

Однако даже для викингов эти скелеты были слишком большими, особенно с учетом, что в древности викинги имели рост меньше, чем современные скандинавы, среди которых и сейчас люди ростом 210 см совсем не норма.

Подобных сообщений о гигантских скелетах, найденных в разных штатах США было очень много в 19 и начале 20 века. Некоторые из них были позже разоблачены как кости не человека, а доисторических животных – гигантских ленивцев или черепах, но остальные просто бесследно исчезли до того, как ими заинтересовались ученые.