Дуров призвал к борьбе с блокировкой Telegram в Иране и Китае

22.06.2020, 7:16, Новости дня

Основатель Telegram Павел Дуров попросил администраторов прокси-серверов сосредоточить усилия на Иране и Китае, где мессенджер блокируется.

Дуров отметил, что «за последние два года для опережения цензоров» Telegram «регулярно обновлял технологию «разблокирования» и теперь направит «ресурсы для борьбы с цензурой в другие места», передает РИА «Новости».

Дуров указал сотрудникам Telegram на государства, «где Telegram все еще блокируется» по решению властей. В частности, речь идет об Иране и Китае. Он попросил «администраторов прокси-серверов, ранее работавших для российских пользователей», направить усилия в этом направлении, передает ТАСС.

Учитывая непредсказуемость политической обстановки, Дуров не исключил, что и другие государства захотят заблокировать приложения, которые следят за соблюдением конфиденциальности данных пользователей.

Напомним, Роскомнадзор снял ограничения по доступу к Telegram на территории России. В ведомстве позитивно оценили высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым «готовность противодействовать терроризму и экстремизму».