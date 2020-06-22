После избавления от коронавируса Елена Воробей продолжает лечение от пневмонии

22.06.2020, 7:09, Разное

Переболевшая коронавирусом юмористка Елена Воробей продолжает бороться с пневмонией. С инфекцией артистке удалось справиться быстро, но побочные эффекты, которые остались после нее продолжают давать знать о себе.

Во время поздравления с грядущим праздником Елена Воробей призналась, что продолжает ездить к врачам, поскольку полностью от пневмонии она еще не избавилась. Обследования показывают, что болезнь еще не исчезла, ведь коронавирус поразил до 25% легких юмористки. Но это не мешает ей работать. Елена Воробей уже снялась в новых телевизионных проектах.

О том, что Елена Воробей заразилась коронавирусом, стало известно в конце мая. Огласив свой диагноз, артистка намеревалась поддержать всех людей с COVID-19. Позднее юмористка сообщила, что из-за пневмонии у нее ухудшился слух, из-за чего она ничего не могла услышать. Поэтому Елена Воробей советовала всем россиянам при появлении первых признаков пневмонии обращаться в медицинское учреждение.