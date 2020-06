Болтон сравнил Путина и Трампа

22.06.2020, 7:08, Новости дня

У главы американского государства Дональда Трампа нет долгосрочной стратегии по отношениям с Россией и Китаем, сообщил его бывший советник Джон Болтон.

Болтон заявил, что боялся оставить Трампа наедине с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку не знал, что Трамп «будет говорить».

«Не было ни секунды, когда мы знали, что он собирается сказать», – приводит слова Болтона ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph и ABC.

Болтон заявил, что «на встрече в формате тет-а-тет не произошло ничего неожиданного, но это означает», что американская сторона «ушла с нее невредимой».

Бывший помощник президента США заявил, что российский лидер «очень внимательно готовится к встречам» и «имеет представление о людях, с которыми разговаривает». Путин, по его словам, «взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь». Такой «уровень подготовки, педантичности и планирования», как считает Болтон, «просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом».

Экс-советник Трампа сообщил, что президент США не раз «заявлял, что хочет заключить крупное соглашение с Россией в области контроля над вооружениями».

«Однако на деле мы никогда конкретно не обсуждали вопрос о том, каким оно может быть, каковы будут последствия», – сказал он, пожаловавшись на то, что «слишком часто» Трамп просто не готовился к таким вопросам.

У Болтона сложилось впечатление, что Трамп «считает хорошие отношения с Си Цзиньпином, Владимиром Путиным, Ким Чен Ыном, иранскими аятоллами, президентом Турции Эрдоганом эквивалентом хороших отношений между США и странами, которые возглавляют эти лидеры». Он заявил, что нельзя «впадать в заблуждение и полагать, что личные отношения являются каким-то эквивалентом для улучшения отношений между двумя странами».

Болтон думает, что «по целому ряду вопросов и Си Цзиньпин, и Владимир Путин» заявили бы: «Послушайте, вы отстаиваете интересы США, а мы отстаиваем интересы своих стран». Он сомневается, что Трамп «это понимает».

Болтон отметил обострение отношений между Пхеньяном и Сеулом. По его словам, «именно в таких вопросах более очевидным становится недостаток компетенции у Трампа». Экс-советник Трампа раскритиковал политику президента США по отношению к Ирану.

По его словам, Трамп принимает решения с учетом прежде всего того, как они скажутся на шансах его переизбрания на пост президента. Болтон выразил надежду, что Трампа «будут помнить в качестве президента, который находился у власти один срок и не вверг страну в необратимый спад».

«Мы сможем пережить один срок», – сообщил он, добавив, что «два его срока внушают серьезные опасения».

Он обещал, что не будет голосовать ни за Трампа, ни за бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Болтон заверил, что Трамп действительно задавал вопросы, является ли Финляндия частью России, и полагал, что Венесуэла входит в США.

Также Болтон пожаловался, что Трамп «получал информацию от посторонних людей», а не от «людей, которым платят налогоплательщики за то, чтобы они предоставляли информацию президенту». Болтон посетовал, что к Трампу «поступали идеи от посторонних, с которыми очень трудно было иметь дело». Это, по словам экс-советника президента США, «и приводило во многих случаях к конфузам и к потерянным возможностям».

Напомним, в книге Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) Трамп представлен некомпетентным и самовлюбленным дилетантом.