Благотворительная акция «Красная гвоздика» прошла в Приморье

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22.06.2020, 6:30, Новости дня

В День памяти и скорби в Приморском крае состоялась благотворительная акция «Красная гвоздика», сообщают власти региона.

Глава региона Олег Кожемяко возложил цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке. Память героев почтили минутой молчания, сообщается на сайте правительства Приморского края.

Все желающие также смогли поучаствовать в благотворительной акции «Красная гвоздика».

В знак памяти и благодарности настоящим героям нашей страны Благотворительный фонд «Память поколений» каждый год запускает всероссийскую акцию «Красная гвоздика», реализуя памятные значки через онлайн-маркетплейсы, ретейл-партнеров и волонтерские организации под девизом «Я помню. Я помогаю».

Все средства от реализации «Красных гвоздик» направляются на оказание высокотехнологической медицинской помощи ветеранам нашей страны.

Напомним, в канун Дня памяти и скорби жители российских городов зажглисвечи и лампады в рамках акции «Свеча памяти» и проекта «Огненные картины».



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