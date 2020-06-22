Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов

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22.06.2020, 6:25, Новости дня

Проходящий в Хорватии теннисный турнир Adria Tour досрочно завершен. Отменен финал между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем.

У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус. Димитров был заменен хорватом Нино Седарушичем. Однако в итоге турнир был досрочно завершен.

В финале должны были встретиться россиянин Андрей Рублев и первая ракетка мира серб Новак Джокович. Решающая встреча была запланирована на воскресный вечер.



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