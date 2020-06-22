 

На Украине из-за коронавируса отменили экзамены для выпускников

22.06.2020, 6:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену обязательных выпускных экзаменов для школьников, а также внешнего независимого оценивания, необходимого для поступления в вузы.

О подписании документа заявил исполняющая обязанности министра образования страны Любомира Мандзий. Она уточнила, что такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.

Соответствующий законопроект Зеленский внес в Верховную раду 17 июня, депутаты приняли его на следующий день.

По данным Минздрава Украины, на воскресенье, 21 июня, в стране выявлено36 560 случаев заражения, 16 509 человек выздоровели, 1 002 умерли.



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