 

22 июня – День памяти и скорби, в России вспоминают погибших в годы Великой Отечественной войны

22.06.2020, 6:25, Новости дня

Сегодня, 22 июня, в РФ — День памяти и скорби. Страна вспоминает события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала Киев, Минск, Ригу, Севастополь…

Массированный удар нанесли по главным стратегическим объектам страны. За время Великой Отечественной войны наша страна потеряла, по самым скромным подсчетам, 27 миллионов жизней.

 

В этот день на всем постсоветском пространстве люди приходят с цветами к памятникам и мемориалам. В РФ приспущены государственные флаги. Все развлекательные мероприятия и программы в СМИ отменены, сообщает телеканал "Россия 24". После полудня по московскому времени во всех регионах страны объявят минуту молчания.



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