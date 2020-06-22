Из затонувшего возле Одессы танкера Delfi стало выливаться топливо

22.06.2020, 6:20, Новости дня

Из танкера Delfi, который затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года, стало выливаться топливо. Об этом сообщает местное издание “Думская”.

Пятно разлива стало распространяться в сторону пляжа с отдыхающими.

Причина происшествия пока неизвестна.

В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета изданию рассказали, что оперативно доставили на место происшествия сорбент и локализовали разлив топлива.

“Сейчас ведется работа с отдыхающими: людям объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды”, – пишет “Думская”.

Вечером 20 ноября из-за непогоды танкер сорвало с якоря. Его пытались взять на буксир, но из-за шторма не удалось этого сделать. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило.

Трое моряков с танкера – граждане Украины, их эвакуировали 22 ноября. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти.

После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в данной акватории стало больше нормы в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии танкера Delfi.