 

Новинский сообщил, что его фонд выделит по 100 тыс. грн семьям погибших от COVID-19 врачей

22.06.2020, 6:20, Новости дня

Все 43 семьи врачей, которые погибли от коронавируса, получат помощь от благотворительного фонда внефракционного народного депутата Вадима Новинского. Об этом политик в День медика сообщил в своем Facebook.

“В этот день нельзя не вспомнить и тех ваших коллег, которые отдали жизни в борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день печальный мартиролог насчитывает 43 медицинских работника, умерших на своем боевом посту. Наш фонд “В честь Покрова Пресвятой Богородицы” решил выделить по 100 тыс. грн семьям каждого из 43 врачей, умерших вследствие заболевания COVID-19. Это малая толика того, что сегодня можно сделать для безутешных родственников. Каждый день во время божественной литургии мы произносим сугубую молитву во здравие врачей. Пусть Господь укрепляет вас в вашей нелегкой, но благородной деятельности! Большое, искреннее спасибо вам!” – написал Новинский.

Уважаемые врачи, медицинские сёстры, санитары – все те, кто посвятили свои жизни заботе о жизнях других людей!Сегодня…

Posted by Вадим Новинский on Pühapäev, 21. juuni 2020

Общая сумма, выделенная Новинским на борьбу с коронавирусом, превысила 100 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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