Путин заявил, что РФ не поругалась с Украиной

22.06.2020, 6:20, Новости дня

Украинский и российский народы останутся братскими, несмотря на отторжение Крыма от Украины и разногласия руководства стран. Об этом в программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1” заявил президент РФ Владимир Путин, об этом сообщает “РИА Новости”.

В европейской части РФ программа выйдет 21 июня в 22.00, агентство ссылается на выпуск, транслировавшийся на Дальний Восток.

Путин утверждает, что Россия “не поругалась” с Украиной, просто “разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти” в этой стране.

Глава Кремля также повторил пропагандистский тезис о том, что полуостров Крым юридически всегда принадлежал России. По его мнению, всем “заинтересованным наблюдателям” нужно согласиться с присоединением этой территории к России и “с уважением” отнестись к решению жителей Крыма.

В феврале 2014 года началось военное вторжение России на территорию АР Крым. 16 марта 2014-го там состоялся нелегитимный референдум, в ходе которого, по данным Москвы, более 96% участников проголосовали за вхождение в состав РФ.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вскоре после оккупации АР Крым Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.